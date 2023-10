Počet obyvatel Česka loni stoupl díky uprchlíkům o 311 tisíc

Struktura příchozích osob ze zahraničí podle pohlaví a věku se podle statistiků výrazně odlišovala od předchozích let a ovlivnila i celkové složení populace Česka. Přicházejícími z Ukrajiny byly především ženy v produktivním věku s dětmi, a proto poprvé od poloviny 80. let došlo k meziročnímu poklesu podílu seniorské části populace, tedy 65letých a starších, o 0,2 procentního bodu na 20,4 procenta, zatímco zastoupení dětské populace (0–14 let) a populace v produktivním věku (15–64 let) mírně vzrostlo.