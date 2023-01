Plán omezit zákazy řízení sklízí kritiku

„Když budete podnikat nebo budete řidič z povolání a někdo vám zakáže jezdit, tak je to ta největší bolest. I měsíc zákazu řízení dokáže zkomplikovat život, navíc je to určité stigma mezi známými a kolegy, že jste přišel o papíry, takže si příště dáte pozor,“ řekl Právu dopravní expert platformy Vize 0 Roman Budský.

„Jestliže někde vláda zvýšila horní hranici pokuty řekněme o 15 tisíc korun, tak to zdaleka není takový bič, aby šlo mluvit o výrazném zpřísnění,“ soudí.

Ministerstvo argumentuje, že v uvedených případech budou nově padat pokuty na místě až 5500 Kč, a výrazně zvedlo pokuty ve správním řízení. U dalších vážných přestupků zákaz řízení naopak prodloužilo. Kritiky to ale nepřesvědčilo, podle nich to není správná cesta.

Exministr dopravy Karel Havlíček (ANO) na dotaz Práva řekl, že v dříve připravovaném návrhu předcházejícím tomu, který Kupka představil, omezení zákazů řízení v takové podobě nebylo. „Zdá se mi to takto více nebezpečné, připravíme pozměňovací návrhy,“ uvedl.

„Když se na ty změny podíváme jako na celek a nebudeme vytrhávat jeden přestupek a u něj jen jeden z trestů, zjistíme, že novela u velké většiny závažných přestupků zákazy řízení zachovává a naopak navyšuje jejich délku. Například u odmítnutí testu na alkohol až na tři roky místo dvou let nebo u překročení rychlosti o 50 km a více až na jeden a půl roku namísto roku,“ popsal Jemelka.

Budský kritizuje i další změnu, kdy se za opuštění místa nehody má snížit trest ze sedmi na čtyři body. Ani to nepovažuje za vhodné, ačkoliv se to týká jen třeba nehod způsobených na parkovišti, neboť ujetí od nehody se zraněním je trestný čin.

Podle experta je také škoda, že i přes zpřísnění sankcí za odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy, kde se má pokuta zvýšit na 75 tisíc Kč a zákaz řízení na tři roky, se to odmítačům stále vyplatí.

„Za řízení, když jste laicky řečeno ‚na šrot‘ a bylo by to spojeno s nehodou, hrozí tři roky vězení a zákaz řízení až na deset let. Takže každý advokát hříšníkovi poradí, aby hlavně nedával vzorek,“ dodal Budský.