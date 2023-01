Stát nepočítá s dostavbou D3 pomocí PPP projektu

Kupka to řekl na čtvrtečním setkání se starosty v Jílovém u Prahy. Zástupci dotčených obcí, jichž dorazilo zhruba 70, se zajímali například o protihluková opatření nebo o to, jak se zabrání případným problémům se zdroji pitné vody.

O tom, že by se dálnice mohla vybudovat formou PPP projektu, hovořil na podobném setkání v Jílovém v roce 2019 tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO).

„Tady i s ohledem na to, že čelíme opakovaným námitkám, opakovaným odvoláním i žalobám, tak v tomto směru by bylo velmi rizikové se pustit do přípravy PPP projektu,“ míní Kupka.