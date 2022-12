Senát schválil rezervaci značek i konec velkého technického průkazu

Některé nedostatky, u nichž je až pozdější účinnost, chce napravit při nejbližší příležitosti. Podle něj vznikly tak, že Sněmovna přijala několik pozměňovacích návrhů směřujících do stejných částí zákona, které se ale nepodařilo úplně provázat.

Rezervace registračních značek umožní především firmám vyřizovat si potřebná povolení ještě předtím, než úřad zapíše vozidlo do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky.