Piráti trvají na mimořádné dani už letos

Proč nastal na vládě obrat, Stanjura zcela nevysvětlil. Pouze sdělil, že i když podle ústavních právníků by retrospektivní zavedení daně mělo být přípustné, kabinet se rozhodl jít konzervativnější cestou.

„Jdeme do jednání s pozměňovacím návrhem zaměřeným na to, aby opatření mělo skutečně smysl. Chceme, aby stát měl dostatek financí na pomoc lidem i firmám zasaženým energetickou krizí, a to bez prohlubování zadlužování naší země,“ sdělila Právu Richterová.