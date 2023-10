Petra, kterou málem uškrtil expřítel, už rehabilituje

„Petra je na klinice zhruba dva týdny. Po krátkém pobytu doma a předtím po roce léčby v nemocnici, kdy prakticky celé dny jen ležela bez jakékoli významné aktivity, byl přechod k nabitému a pečlivě plánovanému programu jako skok po hlavě do studené vody. Pro Peťu taková razantní změna určitě nebyla ani trochu lehká, ale ihned jsme na ní začali pozorovat nadšení. Byla šťastná, že se konečně něco začíná dít, že má pestrý program, že se o ni starají lidé, kteří se ze všech sil snaží její tělo a mysl probudit a rozcvičit,“ říká Petřina maminka Miluše Wojaczková.

Prakticky okamžitě po nástupu na kliniku se psychický stav mladé ženy zásadně změnil. Přestože je zcela imobilní, a nedokáže se bez cizí pomoci dokonce ani najíst, dění kolem sebe vnímá a po mentální stránce se její stav viditelně zlepšuje. „Od prvních dnů vidíme, jak začíná vzkvétat. Je si vědoma, co se kolem ní děje, jaké úsilí se na ni soustředí,“ dodala maminka.

Petra Wojacková je upoutána na lůžko a odkázána na neustálou péči svých rodičů. Loni v září se ji pokusil zabít její zhrzený partner Jaroslav Hudec, který neunesl rozchod. Pod záminkou se vloudil do jejího bytu, povalil ji na postel a rdousil ji nejprve rukama a pak škrtil kabelem od kulmy. Když upadla do bezvědomí, zřejmě si uvědomil, co způsobil, a zavolal záchranku.