Dva miliony přes noc. Dojatí rodiče Petry upoutané na lůžko děkují čtenářům Novinek

Dojatí rodiče nemohou najít slova, jak by čtenářům poděkovali. „Jsme dojatí, jak hluboce Petin smutný příběh lidi zasáhl, jak neváhali ani chvíli a rozhodli se přispět na její šanci k uzdravování a lepšímu životu. Pořád tomu vlastně ještě nemůžeme uvěřit. Ten dar dobré vůle, který jsme od vás dostali, je neskutečný,“ komentovala ohlas, který článek na Novinkách měl, Petřina matka Miluše Wojaczková.

Dodala, že díky sbírce bude Petra snad již v nejbližších dnech přijata do sanatoria k náročnému programu intenzivní rehabilitace. „V zahraničí by pak mohla absolvovat terapii kmenovými buňkami. Tohle vše se pro Peťu stalo skutečností jen a jen díky vám. Chtěli bychom vám všem proto z celého srdce poděkovat za upřímnou snahu změnit krutý osud naší dcery. Také chceme velmi poděkovat redakci Novinek za zveřejnění Petřina příběhu,“ napsala v noci matka redakci.

Petra Wojacková je upoutána na lůžko a odkázána na neustálou péči svých rodičů. Loni v září se ji pokusil zabít její zhrzený partner Jaroslav Hudec, který neunesl rozchod. Pod záminkou se vloudil do jejího bytu, povalil ji na postel a rdousil ji nejprve rukama a pak škrtil kabelem od kulmy. Když upadla do bezvědomí, zřejmě si uvědomil, co způsobil, a zavolal záchranku.