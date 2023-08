Expřítel ji málem uškrtil kabelem, teď je upoutána na lůžko. Rodiče organizují sbírku

Hudec se do bytu expřítelkyně vloudil pod záminkou vrácení prstenu, povalil ji na postel a rdousil ji nejprve rukama a pak škrtil kabelem od kulmy. Když upadla do bezvědomí, zřejmě si uvědomil, co způsobil, a zavolal záchranku. Celý útok trval zhruba hodinu, během níž Petra utrpěla rozsáhlé poškození mozku. To vedlo k epilepsii a těžké poruše vědomí.