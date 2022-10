Petr Pavel stále odpovědi dluží

V sobotu zveřejnilo Právo pod titulkem „Kandidát na prezidenta by měl o sobě říkat pravdu. On to nedělá“ svědectví Pavla Beneše, spolužáka prezidentského kandidáta generála Petra Pavla ze speciálního kurzu, který připravoval frekventanty na to, „být pomocníky vojenských přidělenců, být jejich očima při výkonu výzvědných činností na území cizího, nepřátelského státu v rámci Varšavské smlouvy“.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Petr Pavel