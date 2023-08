Peníze na památky byly rozdělovány bezcílně a netransparentně, řekl NKÚ

Ministerstvo například plánovalo s ohledem na omezené množství peněz určených na záchranu a obnovu kulturních památek stanovit si jasné priority a podpořit zásadní projekty. To se ale podle kontrolorů v praxi nestalo a resort peníze naopak rozděloval po menších částkách mezi co nejvyšší počet zájemců, což ve svém důsledku vedlo i k prodlužování doby oprav, míní NKÚ.

Nejvyšší kontrolní úřad také zmiňuje, že ministerstvo do ukončení kontroly nezpracovalo plán ani koncepci, ve které by stanovilo konkrétní opatření a úkoly týkající se záchrany a obnovy památek, podle nichž by se obnova památek řídila. To vše přitom mělo být hotové nejpozději v roce 2021, podotkli kontroloři.