Pavel s policií chystá zmírnění opatření na Pražském hradě. Všechna ale asi nezmizí

„K diskusi o možném zmírňování bezpečnostních kontrol se prezident Pavel krátce po zvolení setkal s ministrem vnitra i s policejním prezidentem. Nastavení opatření se odvíjí od hodnocení aktuální bezpečnostní situace a míry rizika, které probíhá periodicky jednou za půl roku. Aktuální analýza rizik byla prezidentovi Pavlovi představena minulý týden, v návaznosti na to nyní připravujeme konkrétní kroky, s jejichž podobou seznámíme veřejnost na tiskové konferenci v pondělí,“ dodala.

Jaké změny se chystají, Řeháková neupřesnila. Není tedy zatím jasné, zda zmizí bezpečnostní rámy u vstupů do areálu Pražského hradu, u nichž se při vyšším zájmu turistů tvoří kvůli nutnosti odstrojit se, projít rámem a ukázat obsah kabelky či batohu, občasné fronty.

Tiskové konference se společně s Pavlem zúčastní také policejní prezident Martin Vondrášek. Právě policie je orgánem, který rizika vyhodnocuje a podle toho rozhoduje o tom, zda jsou opatření, případně v jaké míře, potřeba. Činí tak navzdory názorům nadřízeného ministra vnitra či prezidenta, jak bylo zřejmé z minulosti, kdy například exprezident Miloš Zeman usilovat v závěru svého mandátu o zrušení kontrol, ale policie to kvůli možným rizikům odmítla.

Bezpečnostní kontroly Pavel kritizoval už během předvolební kampaně i po svém zvolení prezidentem v lednu letošního roku. Tehdy mluvil o tom, že mezi prvními kroky bude usilovat o „fyzické i informační otevření hradu“. „Chtěl bych více akcí, které přivedou na hrad veřejnost, a to nejen v oblasti kultury, ale také vědy nebo některých aktuálních problémů, které je potřeba řešit,“ znělo jedno z jeho mnoha vyjádření.

O tom, že by měla být opatření na Pražském hradě zmírněna, protože už jsou do jisté míry zbytečná, mluví opakovaně také ministr vnitra Rakušan. „S panem prezidentem jsme si hned na naší první schůzce řekli, že chápeme, že ten prostor nějak musí být kontrolován, ale musí to vypadat úplně jinak než teď. Je možné, že rámy někde mohou v nějaké formě zůstat. Mohou být namátkové kontroly, nějaký bližší monitoring prostranství a podobně,“ prohlásil před časem ministr.