Pavel chtěl Ficovu páteční návštěvu zrušit. Přemluvila ho až Čaputová

„Je to velmi citlivá záležitost. Kdybychom tak neučinili, narušilo by to česko-slovenské vztahy a nahrálo by to Ficovi, který by tak veřejně mohl říct, že tomu se to nehodilo, protože měl odcestovat mimo Českou republiku, a dalšímu zase proto, že neměl být v Praze,“ sdělil dále zdroj.