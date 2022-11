Obrana chce koupit granáty za půl miliardy. Bez soutěže, na základě dopisu s příslibem české výroby

Nynější připravovaná zakázka vzešla z dopisu, který obrana obdržela od předsedy představenstva společnosti Colt CZ Lubomíra Kovaříka v březnu 2021. V něm píše, že firma připravila projekt přesunu výroby granátů do Česka. A rovnou navrhl, že by si armáda mohla nakoupit granáty za 500 milionů korun na období minimálně pěti let. Někdejší uherskobrodská Česká Zbrojovka ruční granáty armádě dodávala už v minulosti, když v roce 2017 vyhrála výběrové řízení s finančním stropem 200 milionů korun. Tehdy však značná část výroby probíhala v zahraničí, konkrétně v rakouské zbrojařské firmě Rheinmetal.

Letos v červnu pak poradní orgán ministryně obrany, tzv. kolegium, návrh v intencích ředitelova dopisu odsouhlasilo a nyní probíhají jednání přímo s firmou. Ta by měla vyrábět tělo granátu i trhavinu, naplnit jej trhavinou a celý výrobek následně zkompletovat. Některé součástky by se měly nadále dovážet ze zahraničí.

Vláda by podle harmonogramu měla záměr schvalovat v lednu 2023, o měsíc později by se měla uzavřít rámcová dohoda.

Novinky se na ministerstvo obrany i zbrojařskou firmu obrátily s řadou dotazů, například odkdy by společnost měla začít s výrobou v Česku, jak se to bude kontrolovat, zda tomu tak skutečně bude a nepůjde o většinový překup ze zahraničí, zda se uskutečnil nějaký průzkum trhu či tržní konzultace atd. Ani jedna strana se však příliš nechtěla vyjadřovat, poskytly pouze velmi podobné prohlášení, že kvůli běžící veřejné zakázce se k věci nebudou vyjadřovat a obě odpovědi obsahovaly přiloženou smlouvu z roku 2017.

Jde o velkou zakázku s využitím výjimky ze zákona o veřejných zakázkách, tedy napřímo bez soutěže, tak jako se to v poslední době děje u drtivé většiny objemných zakázek. Zákon to umožňuje, ale podle analytika protikorupční neziskové organizace Transparency International Marka Chromého takové počínání kvůli absenci komunikace, tedy netransparentnosti, vybízí k podezřením.

„V této plánované zakázce jsme osloveni vůbec nebyli. V minulosti jsme zahájili vlastní vývoj ručních granátů ve třech provedeních, dnes je to po testech zapalovače. Je to odházené, prošlo to podnikovými zkouškami, vojskovými to neprošlo. To bychom potřebovali tak čtvrt roku, možná do jara. Pak tu bude stoprocentně v Česku vyrobený granát z českých součástek,“ uvedl na dotaz Novinek Moravec.