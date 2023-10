Omezení na D1 u Mirošovic v neděli skončí

Omezení na dálnici D1 mezi 16. a 21. kilometrem by mělo v neděli skončit. Silničáři tady už dodělávají poslední práce na rekonstrukci úseku a provoz by se měl plně obnovit do třech standardních pruhů v každém směru. Teď si musí řidiči vystačit už skoro rok se zúženými pruhy.

Konec omezení na dálnici D1Video: Radek Plavecký, Právo