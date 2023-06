ODS odmítá požadavek lidovců přejít v europarlamentu do jejich frakce

Rozhodně ne, to pro nás nemá žádný smysl, odmítl pro Novinky europoslanec Alexandr Vondra myšlenku, že by zástupci ODS po volbách do Evropského parlamentu přešli do frakce, kde jsou v současné době lidovci a členové TOP 09. Odmítá to i jeho stranická kolegyně Veronika Vrecionová. Reagují tak na to, že by přestup do stejné frakce měl být podmínkou, aby koalice Spolu šla do eurovoleb společně.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Europoslanec ODS Alexandr Vondra