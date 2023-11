Odměna pro Kubka vzroste na 150 tisíc měsíčně. Část lékařů postup kritizuje

Od ledna se má paušální odměna pro viceprezidenta i prezidenta České lékařské komory zvýšit o zhruba čtvrtinu. Prezident Milan Kubek bude brát 150 tisíc korun hrubého měsíčně, nový viceprezident Jan Přáda 110 tisíc korun. Píše se to v usnesení ze sjezdu, což některé lékaře pobouřilo. Delegáti totiž navýšení původně nepodpořili. Způsob, jakým se dostalo do závěrečného usnesení, považují za sporný. Řešit to chtějí přes revizní komisi a právníky.

Foto: Petr Horník, Právo Prezident České lékařské komory Milan Kubek