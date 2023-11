Lékař by neměl zájemce o vakcínu odmítat. Ministerstvo chce přitvrdit v zákoně

„Chtěli bychom do zákona dostat větší oporu pro sílu jednotlivých zdravotních pojišťoven,“ řekla Rögnerová na sněmovním zdravotnickém výboru.

„V době covidové jsme na Správní radě VZP probírali, jak je možné, že někteří praktičtí lékaři odmítají očkovat proti covidu, a že je to jejich povinnost. To, jestli oni sami se nenechají očkovat, nemá být přenášeno na jejich pacienty,“ dodala.

Resort podle ní tehdy žádal o zakročení pojišťovny, které lékařům hradí péči za pacienty. Ty se ale bránily, že nemají dostatečnou podporu v zákonech a nemohou jim nařídit, že musí pacienta, který o to žádá, naočkovat.

„Určitě se budeme snažit, aby se opora do zákona dostala,“ dodala vrchní ředitelka.

Nabídl jim jen vakcínu proti chřipce. Odkázáni jsou tak na obvolávání okolních ordinací a zjišťování, kde by je proti covidu naočkovali, což nakonec může řadu z nich odradit.

„O očkování mám zájem a dopadne to tak, že buď požádám o pomoc syna, aby mě dovezl do Ústí nad Labem, nebo požádám bratra. Jeho lékařka v Teplicích na covid očkuje, tak zda by mě také naočkovala,“ přiblížila redakci těžkosti jednasedmdesátiletá Dagmar G. z Mostu.