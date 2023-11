Válek: Na platy jde v českých nemocnicích 60 procent příjmů, což je víc než na Západě

Většina nemocnic v ČR podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dává na platy 60 procent příjmů, některé jako následná péče, rehabilitační nebo psychiatrické až 80 procent. V západních zemích je to zhruba 50 procent. Řekl to v neděli na sjezdu České lékařské komory (ČLK). Podle prezidenta ČLK Milana Kubka se z menší částky, která do zdravotnictví ve srovnání se Západem jde, platí přístroje a léky za stejné ceny, proto na odměny personálu zůstává méně. Systém veřejného zdravotního pojištění má letos na zdravotní péči 458 miliard korun, dlouhodobě jde zhruba polovina do nemocnic.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek