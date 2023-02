Odbory hrozí kvůli penzím demonstracemi

Odborářům vadí i vládou avizované úpravy věku pro odchod do důchodu. Podle materiálu, který unikl do médií, by lidé mladší 34 let mohli v budoucnu odcházet do penze až ve svých 68 letech. „Čeští zaměstnanci na základě rozdílu v délce pracovní doby odpracují v průměru o celých jedenáct let více než zaměstnanci v sousedním Německu,“ brojil proti tomu Samek.