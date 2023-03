Od narození až do smrti. Jurečka představil novou strategii pro rodiny

S tím podle něj ruku v ruce jde větší budování kapacit pro děti předškolního věku, kterých je v Česku nedostatek, což brání rodičům v návratu do práce. Kromě mateřských škol jde například o dětské skupiny. Ulevit by v tomto směru mohlo také sousedské hlídání, které by mohlo v případě schválení parlamentem začít fungovat od ledna příštího roku.

Novela počítá s tím, že by až čtyři děti ve věku od půl roku do věku nástupu do školy mohl hlídat někdo ze sousedství u sebe doma. Jurečka předpokládá, že by to měl být někdo blízký rodičům dítěte, jako výhodu MPSV spatřuje to, že jde o flexibilní a byrokraticky nenáročnou možnost, kdy se tak děje pouze po dobu, dokud je to potřeba a po pominutí zase zanikne.