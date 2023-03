Obrat: zájemci o gymnázium volí častěji jako alternativu SOŠ

„Sešlo se nám tady více přihlášek, protože je to silnější ročník. Ale mohu potvrdit, že výrazně mnohem častěji si uchazeči napsali na přihlášku druhou školu takovou, na kterou mají větší šanci se dostat. Například střední odbornou. To bylo dříve ojedinělé,“ řekla v pondělí Právu Schejbalová.

Data by mohla být k dispozici v průběhu března.

I kvůli tomu zatím střední odborné školy změnu v trendech nezaznamenaly. „S kolegy jsme se o přijímačkách bavili a všichni říkají, že mají vyšší počet přihlášek, ale nikdo se nezmiňoval o tom, že by to mohlo být kvůli změně strategie uchazečů. Spíše to připisují vyššímu počtu dětí v ročníku,“ řekl Právu šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček.