Obce daly jasné mantinely průmyslové zóně v Líních

Chceme zmenšení průmyslové zóny, dobré dopravní řešení či kompenzace za veškeré dopady stavby. To jsou jen některé podmínky, které stanovily obce z okolí záložního armádního letiště v Líních u Plzně, kde možná Volkswagen postaví obří továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Souhrn všech požadavků by pak kraj měl zahrnout do změn svého územního plánu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Cvičení letecké záchranky na letišti v Líních, kde by mohla vzniknout gigafactory.