Novým velvyslancem na Slovensku bude Jindrák

Kariérní diplomat Jindrák se dlouhodobě zabývá vztahy se zeměmi ze středoevropského prostoru. V minulosti působil jako český velvyslanec v Maďarsku, Rakousku a především v Německu, kde vedl českou ambasádu téměř osm let. Podílel se například na přípravě česko-německé deklarace. Pracoval také jako náměstek ministra zahraničí. Ke jmenování velvyslancem na Slovensku měl blízko již za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). V roce 2017 nahradil na postu ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka, který se stal českým velvyslancem v USA.

Jindrák řekl, že se vztahy se Slovenskem fakticky zabývá více než 30 let, protože slovenská agenda zasahovala do všech jeho předchozích diplomatických funkcí. Poznamenal, že českého velvyslance v Bratislavě nikdy nepovažoval za čistě diplomatický post, protože česko-slovenské vztahy jako takové jsou mimořádné a mají nadstandardní přesah do domácí politiky obou zemí.