Nerudová chce kandidovat v eurovolbách za STAN

Ekonomka a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová chce kandidovat příští rok ve volbách do Evropského parlamentu za hnutí STAN, oznámila na Facebooku. Měla by se ucházet o pozici lídryně kandidátky společně s místopředsedou hnutí Janem Farským. Ve čtvrtek odpoledne by je mělo nominovat předsednictvo.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ekonomka Danuše Nerudová