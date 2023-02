Neptejte se, neodpovíme. Zajíček bere zpět slova ohledně dotazů na kumulace funkcí

„Docela bych přivítal, kdybyste nechali budoucí vedení Prahy pracovat. Popravdě řečeno nevidím problém v tom, jestli se kdokoliv ze členů rady rozhodne být v nějakém souběhu nebo si ponechá jen jednu funkci,“ pronesl podrážděně minulý týden ve středu při podepisování koaliční smlouvy směrem k novinářům vyjednavač Spolu Zajíček.

Více funkcí má hned pět nových radních z jedenácti. Podle Zajíčka čas ukáže, jestli bylo správné rozhodnutí, aby si všechny posty nechali. „Doporučoval bych, kolegové, abyste na tuto otázku už dál neodpovídali,“ dodal směrem k nastoupeným politikům.

Jeho výrok okamžitě zvedl vlnu kritiky. Koalice Spolu se totiž snaží vystupovat demokraticky a často kritizuje například šéfa ANO Andreje Babiše, když kádruje novináře nebo jim neodpovídá na otázky.

Můj dědeček v 93 letech porážel stromy v lese, tvrdí nový pražský primátor Domácí

„Jediný způsob, jak odlišit pražskou ODS od Babiše, je podle větné stavby. Tu má Zdeněk Zajíček lepší. A o to lépe je té jeho aroganci rozumět,“ rýpl si na Twitteru do Zajíčka například člen opoziční Prahy Sobě Pavel Zelenka.

Jediný způsob, jak odlišit pražskou ODS od Babiše, je podle větné stavby. Tu má Zdeněk Zajíček lepší. A o to lépe je té jeho aroganci rozumět. pic.twitter.com/IHVgWvLq2V — Pavel Zelenka (@p_zelenka) February 15, 2023

Zajíček nyní bere svá slova zpět. „Větu, kterou jsem řekl, jsem možná řekl nadbytečně a nepovažuji ji za šťastnou. Mrzí mě, jak to vyznělo, ale nebylo v tom nic zlého ani arogantního, ani to nemělo vyznít tak, že by se na to nikdo nemohl ptát,“ řekl Novinkám.

Dodal, že chtěl kolegům dopřát čas na to, aby kumulaci funkcí mohli projednat ve svých městských částech, v parlamentu nebo kdekoliv jinde. „Jak všechny znám, tak si moc dobře uvědomují, jakou časovou zátěž jejich funkce znamenají. Chtěl jsem, aby se mohli rozhodnout v následujících dnech, týdnech, aby na to měli čas. Neříkám, že ten čas je nekonečný, rozhodnutí stejně budou muset udělat. Ale potom ať si obhajují sami, proč mají více funkcí, to já za ně dělat nebudu,“ zdůraznil Zajíček.

Zastupitel, poradce, viceprezident komory…

I on sám vykonává hned několik funkcí najednou. V současné době je zastupitelem, donedávna byl také předsedou zastupitelského klubu ODS. Této funkce se ale vzdal, protože se chystá kandidovat na post prezidenta Hospodářské komory ČR. Tam je v současné době v roli viceprezidenta.

Navíc je poradcem premiéra Petra Fialy či ministra dopravy Martina Kupky (oba ODS) pro digitalizaci, ale také místopředsedou Rady vlády pro informační společnost. Z profilu na stránkách ODS také plyne, že je prezidentem ICT Unie a od dubna loňského roku je místopředsedou celé ODS.

Novinkám řekl, že uvažuje, že se kvůli kandidatuře na prezidenta Hospodářské komory vzdá i nějakých dalších funkcí. Konkrétnější ale nebyl, nejdřív to prý chce projednat na příslušných místech. „Mandát zastupitele v Praze si ale ponechám,“ podotkl s tím, že uvažuje o tom, co se dá stíhat a co ne. „Některé věci vedle sebe běžet můžou, ale některé věci se vylučují jak časově, tak i jinak, takže tam zvážím, jakou pozici k tomu zaujmu,“ dodal.

Primátor Prahy, poslanec i šéf výboru. Všechno Svoboda nemůže zvládnout, míní poslanci Domácí

Pět radních z jedenácti

Více funkcí v Praze v současné době zastává pět radních z jedenácti. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) je zároveň i poslancem. Dalších funkcí ve Sněmovně, jako je například post šéfa výboru pro zdravotnictví, se vzdá. Zároveň ale avizoval, že hodlá nadále provozovat lékařskou praxi ve své gynekologické ordinaci v Braníku.

Alexandra Udženija (ODS) si zatím nechala funkci náměstkyně pro sociální věci i mandát starostky Prahy 2. Avizovala ale, že tuto funkci opustí, musí se prý jen domluvit s kolegy, komu předá agendu.

Jiří Pospíšil (TOP 09) se vzdal místa předsedy správní rady Musea Kampa, zůstal ale poslancem Evropského parlamentu, který zasedá v Bruselu a ve Štrasburku. Stal se zároveň náměstkem primátora pro kulturu a cestovní ruch. Funkci vykonává jako neuvolněný člen a odměnu prý bude posílat zvířecím útulkům.

Řešit situaci chce místostarosta Prahy 4 Michal Hroza (TOP 09), který řekl, že se po jmenování vzdá funkce a naplno se bude věnovat magistrátu. Ještě tak ale neučinil, Novinkám řekl, že řeší s kolegy termín.

Starosta Kolovrat Antonín Klecanda (STAN) si ve středu uleví tím, že se stane neuvolněným starostou. Zároveň je radním pro školství.

Zajíček: Primátor je jako ministr

Hromadění funkcí nového vedení Prahy minulý týden ve čtvrtek na zastupitelstvu kritizovalo hned několik zástupců opozice. Například minulý ekonomický náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě) připravil kalendář pro Bohuslava Svobodu, kterého nazval „šestidenním“ primátorem. Protože po zanesení různých aktivit do kalendáře vyšlo, že volných dní na práci pro město má mít Svoboda za únor pouze šest.

- Šestidenní primátor - Praha má nového primátora. Srdečně gratuluji Bohuslavu Svobodovi ke zvolení hlasy SPOLU,... Posted by Pavel Vyhnánek on Thursday, February 16, 2023

Možnost okomentovat kumulaci funkcí si neodpustili ani další politici. Například odcházející radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě) se trefovala do nového radního v téže oblasti Jiřího Pospíšila. Třeštíková se pozastavila nad tím, že v době svého šéfování resortu jí moc času nezbývalo a nedovede si představit, jak to chce Pospíšil stíhat s Evropským parlamentem.

Už dříve na sociálních sítích do tohoto tématu rýpal i Svobodův předchůdce a současný první náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). „Piráti budou mít jako jediní ve vedení Prahy všechny radní na plný úvazek. Jako pirátského politika mě těší, že jdeme příkladem. Jinak mě mrzí, že to dávno není standardem,“ napsal na Twitter. Piráti si kumulaci funkcí sami zakazují ve svých vnitřních pravidlech. Nelíbil se jim hlavně souběh funkce primátora a poslance u Svobody. Nakonec ale ustoupili.

„Říká se, že primátor je vlastně takový ministr. A ministři také zvládají řídit resorty a zároveň zasedat v Poslanecké sněmovně,“ hájil Svobodu pro Novinky Zajíček.

Nebudou radní na plný úvazek. Hřib těsně před podpisem rýpe do koaličních kolegů Domácí

Kritika dvojministra Havlíčka

Hromadění funkcí přitom sami zástupci Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) dříve hojně kritizovali. Například v roce 2020, kdy se Karel Havlíček (ANO) stal „dvojministrem“ a řídil zároveň resort průmyslu a obchodu i dopravy. Tehdy kvůli tomu například ve Sněmovně současný premiér Petr Fiala (ODS) interpeloval svého předchůdce Andreje Babiše.

„Já opravdu nechci shazovat schopnosti pana ministra Havlíčka, ale myslím, že tohle by nezvládl ani ten Harry Potter. Tak se vás ptám, kdy sáhnete do své údajně nevyčerpatelné studnice schopných manažerů a přinesete na Hrad jméno nějakého nového ministra?“ prohlašoval důrazně Fiala na plénu. S kritikou tehdy nešetřili ani další zástupci současné vládní pětikoalice.

V současné době však mají i oni „dvojministra“. Šéf lidovců Marian Jurečka řídí jak resort práce a sociálních věcí, tak i ministerstvo životního prostředí. A to proto, že dosluhující prezident Miloš Zeman odmítl do funkce ministra životního prostředí jmenovat Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Jurečka nakonec Hladíka jmenoval náměstkem, dal mu všechny možné pravomoci a čeká na inauguraci nového prezidenta Petra Pavla. Ten slíbil, že Hladíka do funkce jmenuje.