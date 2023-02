Nejsem zhrzená, ale vnucovat se nebudu, vysvětluje Marvanová

Zastupitelský klub Spolu vás vyloučil ze svých řad kvůli tomu, že jste ve čtvrtek nepodpořila na primátora Bohuslava Svobodu (ODS). Věděla jste, že se to stane? A co na to říkáte?

Dozvěděla jsem se to z médií. Před polednem byl médiím a mně odeslán dopis z klubu, že jsem vyloučena, protože jsem prý poškodila pověst Spolu. Já s tím zásadně nesouhlasím a domnívám se, že pověst Spolu v Praze jsem nejen nepoškodila, ale trvám si na tom, že jsem v prosinci zabránila opoziční smlouvě, kterou mělo tehdy uzavřít Spolu a ANO.

Zabránila jsem velkému poškození pověsti Spolu i poškození schopnosti vládnout zde v Praze. Takové spojení by poškodilo i Pražany a bylo by to i v rozporu s volebními sliby. Trvám na tom, že díky tomu, že jsem neumožnila opoziční smlouvu, mohla pokračovat jednání o vytvoření koalice na vládním půdorysu. Ta jednaní dopadla tak, jak jsem navrhovala. Aby každá strana učinila určitý ústupek a koalice byla možná. Já jsem byla ráda, že jsme dospěli k tomu nejlepšímu řešení a byla jsem připravena tuto koalici podporovat.

Spolu v Praze vyloučilo z klubu odbojnou Marvanovou Domácí

To jste ale ve čtvrtek neudělala. Nehlasovala jste, přestože jste v sále byla.

Z médií jsem se asi před deseti dny dozvěděla že si Spolu vymínilo, že vůbec nemám být v rámci té koalice zahrnuta, nemám být podepsána pod koaliční smlouvou. Prostě, že nemám být koaliční zastupitel. A já jsem z tohoto důvodu, protože nejsem koaliční zastupitel, tak jsem včera vůbec nehlasovala.

Udělala jsem to proto, že jsem respektovala rozhodnutí, že nechtějí abych tam byla.

Takže nešlo o nějakou vaši ublíženost nebo zhrzenost, že s vámi nepočítají?

Ne. Chtěla jsem respektovat to, že Spolu odmítlo, abych byla součástí koalice a podepsala koaliční smlouvu. Mě to úplně šokovalo a považuji to za neracionální, proč nechtějí hlas zastupitele a podpis pod koaliční smlouvu, když jsem v rámci této koalice byla zvolena. Já jsem se nechtěla vnucovat do koalice, protože bych jednala v rozporu se stanoviskem Spolu.

Nezařadili mě ani do žádného výboru, nedostávám informace a jsem bohužel v pozici nekoaličního zastupitele, protože trvali na tom, že nemám být koaliční zastupitel. A teď mě viní ze situace, kterou sami vyvolali. To odmítám. Nechápu, proč to udělali, každý snad chce co nejvíc hlasů podpory pro koalici.

Proč jste si tyto věci v rámci klubu nevyříkali? Žádala jste o vysvětlení, proč s vámi nepočítají?

Praha má pět měsíců po volbách nové vedení Domácí

Za celé dva měsíce jsem nedostala vůbec možnost cokoliv vysvětlit. I hnutí ANO Andreje Babiše, které kritizujeme za nedemokratické postupy, tak ti, co měli odlišný názor, například pan Vondrák (Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje pozn. red.) , tak dostali prostor se na nějakém jednání vyjádřit. Já jsem takovou možnost nedostala, i když jsem se snažila.

Klub se mnou nechtěl vůbec hovořit. Včera (ve čtvrtek), když to rozhodnutí přijímali, tak mě mohli přizvat, abych se vyjádřila. Byla jsem kousek od nich. Považuji to za nedemokratické a celý ten postup mě překvapuje, protože jestli Spolu tvoří demokratické strany, tak by měly postupovat v souladu s demokratickými principy, jako je diskuse o rozdílných názorech.

Jak bude teď vypadat vaše práce? Nejste koaliční zastupitelka, nepovažujete se za opoziční, jak vaše postavení vidíte vy?

Nepotřebuji se k nikomu přiřazovat a přidávat se nikam nebudu. Nesouhlasím s tím rozhodnutím, takže ho neakceptuji. Jsem zvolena za Spolu a domnívám se, že jejich rozhodnutí je nesprávné, chybné. Neodhlasovali to úplně všichni a mám informaci, že o tom ani nediskutovali. Tam se ani nediskutuje o takových rozhodnutích? Jestli se Spolu prezentuje tak, že o ničem nediskutuje a diskuse je nepřípustná, tak takhle nemohou dobře budovat demokracii.

Budu tedy fungovat jako zastupitelka a budu se rozhodovat o těch jednotlivých tiscích. Předpokládám, že drtivá většina z nich bude koalicí připravena kvalitně a v souladu s programem a v zájmu Pražanů, tak pak nemám žádný problém je podpořit, i když nejsem koaliční zastupitelka.