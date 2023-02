Můj dědeček v 93 letech porážel stromy v lese, tvrdí nový pražský primátor

Jedním z důvodů je krok doktorky Hany Kordové Marvanové (v prosinci nepodpořila volbu Svobody hlasy zastupitelů za ANO, pozn. red.). Kdyby ho neudělala, naše dohoda by byla hotova před koncem roku. Podepsali bychom ji tak, že by na tom Praha jenom vydě­lala.

Říkal jste, že jako primátor nevstoupíte podruhé do stejné řeky jako v roce 2010, protože je voda letos špinavější. Jak jste to myslel?

Říkal jsem, že použiju příklad špinavější, i když to není výstižné. Je hlavně jiná, pojem špinavější vypusťte. Je to jiná voda, hlavní rozdíl je v tom, že máme jiné zázemí. Dříve byly problémy na úrovni základního školství, dnes je máme na úrovni středního stupně vzdělávání. Nemáme dostatečný prostor v budovách, v lidech. Jsou nové otázky kolem energetiky, plynu, elektřiny, proto je ta voda úplně jiná.

I doprava se změnila, je ještě větší počet aut. Jiné jsou preference lidí, jestli chodit pěšky, jezdit autem nebo na kole. Musíme říkat, že v Praze máme občany, kteří chtějí to nebo to, nebo chtějí všechno. A my musíme dosáhnout co nejpříznivějšího řešení pro všechny, aby jeden nebránil druhému. To je také jiná voda.