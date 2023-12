Nejvyšší soud nevyhověl rodičům, kterým zemřela těžce nemocná dcera

Dívka zemřela v nemocnici na začátku roku 2012. Rodiče tvrdili, že jejich dcera nebyla včas přeložena na oddělení ARO, přestože to prý její stav vyžadoval. Lékaři to podle tvrzení rodičů odmítali s tím, že vzhledem k onemocnění už by dívčin život neměl kvalitu.