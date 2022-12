Nejvíc si příští rok polepší hasiči, policie, vojáci. Platy vzrostou i politikům

Příslušníci bezpečnostních sborů, kteří jsou ve služebním poměru méně než tři roky, budou mít v první tarifní třídě v základu 23 300 korun, ve druhé 25 070 Kč. Při započtení příplatků např. v tarifní třídě by měl plat přesáhnout 30 000 korun. Ve třetí třídě tak bude například tarifní plat při nejnižší možné době praxe činit 25 360 korun, v osmé 36 900 a v jedenácté, nejvyšší třídě 46 460 Kč.

S navýšením o dalších deset procent do tarifů se pak počítá u pracovníků ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby.

Vojákům zařazeným do nejnižší vojenské hodnosti, kterou je vojín, se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. Tedy o takřka 6,8 procenta. U ostatních vojáků se zvednou tarify o desetinu.

Více peněz mají od ledna dostávat i přetížení pracovníci z úřadů práce. Zvedne se jim zvláštní příplatek kvůli zátěži a možnému ohrožení při práci. Nově se bude pohybovat od 750 do 2500 korun.

Vláda ale nezvýšila tarify ostatním pracovníkům veřejného sektoru, tedy učitelům, úředníkům, pracovníkům v kultuře, sociálním pracovníkům či zdravotníkům. Suma na platy se proti letošku zvedne o čtyři procenta, ale měla by putovat do odměn. Například platy učitelů tak zřejmě poklesnou ke 110 procentům průměrné mzdy. Odhadem by v průměru měly činit 47 713 korun hrubého.