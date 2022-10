Nejmenší žena Česka má necelý metr, ale optimismu na dva

Definitivně neroste od 15 let, kdy ji o poslední čtyři centimetry „natáhla“ operace, při které jí lékaři vyztužili páteř. O bolestech a potížích by se ale vůbec nezmínila, pokud by na ně nebyla přímo dotázána. Na život se dívá ráda a s nakažlivým humorem. O ten by se jednou právě chtěla v rámci budoucí profese dělit s lidmi, kteří, ať už kvůli nemoci, anebo kvůli zranění, hledají svoji roli ve společnosti.