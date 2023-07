Nejde o sběratelský předmět, utnul soud maskování konopí

Označením „sběratelský produkt“ maskují volný prodej výrobků z konopí v pouličních automatech jejich provozovatelé. Snaží se tak vyhnout postihu za to, že CBD či HHC nebo i kratom jsou dostupné i pro děti. Už to tak jednoduché ale mít nebudou. Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni jde totiž ze strany těchto firem o zástěrku, jak obejít zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami u osob mladších 18 let.

Foto: Patrik Biskup CBD automat v Plzni, kde inspektoři ČOPI provedli kontrolu

Článek V tomto duchu tříčlenný soudní senát v čele s jeho předsedou Alexandrem Kryslem minulý měsíc smetl žalobu společnosti Trinelion Investment. Ta se ohradila proti rozhodnutí České obchodní inspekce (ČOI) o patnáctitisícové pokutě za volný prodej sušeného konopí v jejím pouličním automatu v Plzni, když konopí označila za bylinu, která je primárně určena ke kouření, tudíž neprodejná dětem do 18 let. Inspektoři v jednom z automatů nechali nakoupit dítě balení květu marihuany Lemon Haze CBD, což je odrůda s minimem nežádoucích psychoaktivních účinků. Vyvodili z toho porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Firma tvrdí, že jde o produkt sběratelské povahy srovnatelný s vonnými tyčinkami, bylinnými čaji či hnojivy. „Z informačního štítku na výrobku a příbalového letáku je zřejmé, že ke kouření neslouží,“ uvedla v žalobě. Soud ale dal za pravdu inspekci. „Sušený květ konopí je svojí povahou vhodný ke kouření, které lze považovat za typický způsob jeho užití. Lze jej kouřit například pomocí bongu (speciální druh dýmky – pozn. redakce) nebo přidat do jointu (cigareta s marihuanou),“ poukázal soud na pasáže z rozhodnutí ČOI. Co je CBD, HHC a Kratom? CBD (kanabidiol) – na rozdíl od THC není psychoaktivní a nezpůsobuje euforické nebo omamné účinky. Část lidí užívá CBD jako doplněk stravy nebo jako alternativu k tradičním lékům, zejména pro zmírnění úzkosti, stresu, bolesti a zánětu. HHC (hexahydrokanabinol) – pochází z konopí a má podobné účinky jako THC, jeho prodej v ČR je však zcela legální. Po jedné dávce konzument pociťuje slabší pocit rauše, zvýšenou tepovou frekvenci a změny teploty těla. Má silné relaxační až lehce povzbudivé účinky. Kratom – rostlina z jihovýchodní Asie, z jejíchž listů se vyrábí prášek zelené nebo žluté barvy. V menších dávkách působí jako stimulant a může zvyšovat energii, při užití větší dávky má naopak sedativní účinek podobný jako u opioidů nebo prášků proti bolesti. Na látce může vznikat závislost. Podle soudu provozovatel automatu dovozuje nezpůsobilost sušeného květu ke kouření z toho, že podle příbalového letáku nemá být kouřen, a nikoliv proto, že ho fakticky nelze kouřit. „Není tu tedy pochybnost o tom, že sporný výrobek lze nadrtit, ubalit, zapálit a kouřit,“ stojí v rozsudku z minulého měsíce, který má Právo k dispozici. Vypracoval ho soudce Jan Šmakal. V této souvislosti soud také upozornil na to, že z hlediska zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je podstatná faktická způsobilost výrobku ke kouření a jeho faktická nedostupnost, nikoliv pokyn jeho výrobce v příbalovém letáku. Do herbáře? Soud nepřesvědčil ani argument firmy, podle které je výrobek označen jako sběratelský předmět k technickým, zahradnickým a studijním účelům. „Takovéto označení slouží nikoli jako vážně míněný pokyn vycházející z povahy výrobku, ale jako zástěrka zdánlivě legalizující prodej sušeného konopí osobám mladším 18 let,“ píše Šmakal v rozsudku. Asociace žádá vládu, aby nezakazovala kratom, chce regulaci Firma se podle soudu ani nepokusila vysvětlit, jak konkrétně vypadá sběratelská činnost a nakolik je rozšířená, že potřeby vážných sběratelů sušených květů konopí stojí za to saturovat prodejním automatem, který je nonstop připraven. „Možná nelze vyloučit, že existují nadšení spotřebitelé, kteří v noci pociťují akutní potřebu doplnit do herbáře chybějící odrůdy konopí,“ rýpl si soud do žalující strany. Jednatele potrestané společnosti se Právu nepodařilo zkontaktovat. U soudu firmu zastupoval pražský advokát Jiří Matzner. Ani on nebyl včera k zastižení, přestože sekretářka z jeho právní kanceláře přislíbila, že se ozve. Není tak jasné, zda firma podá proti rozhodnutí soudu kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek. Právní vakuum Právní vakuum, které umožňuje nákup výrobků s obsahem látek z konopí či kratomu, se snaží nyní řešit i vláda. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) navrhoval zákaz kvůli dětem do doby, než bude hotová novela zákona o návykových látkách, jež měla ty méně nebezpečné regulovat. Novela je podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) už připravená pro Sněmovnu. „Oslovili jsme i poslance opozice, protože chceme, aby byla rychle schválena,“ řekl Právu. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) budou vytvořeny dvě skupiny návykových látek. Ty, které budou striktně zakázané, a ty, které budou dostupné jen od 18 let. „Na základě novely vláda zařadí látky do těchto kategorií,“ uvedl Výborný. Vobořil: Nová regulace konopí zlepší kontrolu