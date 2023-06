Asociace žádá vládu, aby nezakazovala kratom, chce regulaci

Pirátská expertka na problematiku drog Jana Michailidu na tiskové konferenci uvedla, že by vláda o osudu kratomu a dalších nyní nijak neregulovaných látek měla rozhodnout za čtrnáct dní. Na podzim by pak mohla být Sněmovně předložena novela zákona, která by zavedla kategorii psychomodulačních látek a stanovila pravidla pro jejich regulovaný prodej.

„Regulace jako taková je prakticky hotová. Vypadá to tak, že poslední připomínky, které řešíme s ministerstvem zdravotnictví budou dořešeny do konce července a předpokládáme, že poslanecký návrh by mohl být do Sněmovny nahrán během září tohoto roku,“ řekla Michailidu.