Nejchudším dětem nelze přispět na školní oběd. „Je to chyba, napravím to,“ slibuje Bek

Slova ministra o rychlé nápravě ocenili. I proto, že by to znamenalo změnu podmínek v polovině školního roku. Podle hlavní koordinátorky projektu Obědy do škol Jiřiny Novotné by s novými pravidly vypadla z programu v některých lokalitách významná část dětí. Zřejmě by musely čerpat podporu přes jiný program a přes kraje, což by mohlo být problematické.