Každé šesté dítě si nebude moci dovolit oběd ve školní jídelně, upozorňuje organizace

Loni se W4W o obědy zdarma přihlásilo 18 765 žáků, což je o 30 procent více než v roce 2021. Letos by to podle organizace mohlo být ještě více, a to až 20 tisíc dětí. Strava pro téměř 19 tisíc dětí stála W4W zhruba 60 milionů korun. V tomto roce by mohla organizace za obědy platit až 100 milionů Kč.