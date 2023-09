NBÚ zahájil řízení s Hradem kvůli Zemanovým žádostem k abolici

Deník N v lednu napsal , že Zeman loni požádal premiéra Petra Fialu (ODS) o spolupodpis abolice, která by znemožnila zahájit případná stíhání v kauzách skartace vrbětické zprávy a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad. Premiér mu ale nevyhověl.

Mluvčí NBÚ Jaromír Kadlec nyní ČT řekl, že NBÚ po zhodnocení zjištěných skutečností dospěl k závěru, že se prezidentská kancelář mohla dopustit přestupku. Stalo by se tak tím, že by utajoval dokumenty, které mezi utajované podle zákonných pravidel nepatří a jejich zveřejnění by nepoškodilo zájmy ČR. „Z tohoto důvodu NBÚ v dané věci zahájil (…) řízení o uvedeném přestupku,“ uvedl Kadlec.