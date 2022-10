Nálezce šperku na Opavsku asi netušil, že je zlatý. A je to nejspíš raritní opasek

Svůj nález odevzdal do muzea s tím, že chce zůstat v anonymitě. Požaduje nálezné, na které má podle zákona nárok.

Vyplývá to z informací, které Právu poskytl vedoucí oddělení archeologie Slezského zemského muzea v Opavě (SZM) Jiří Juchelka.

„O to větší je to rarita. Nic srovnatelného se na našem území nikdy nenašlo,“ řekl Juchelka. Podle výzdoby to vypadá, že vznikl na přelomu střední a mladší doby bronzové, tedy zhruba před třemi tisíci lety.