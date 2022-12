Nacher: Tolerance menšinové rady v Praze je pryč

Je ANO ze hry o novou vládu nad Prahou poté, co minulý týden zkrachovalo zvolení poslance Bohuslava Svobody (ODS) primátorem?

Neumím to tak zhodnotit. Troufám si říct, že padá mezifáze s dočasnou tolerancí menšinové rady trojkoalice Spolu. Měli jsme dva cíle: vytvořit časový prostor pro jednání o ko­alici, a aby vládli politici, kteří vzešli z těchto voleb. Druhý cíl platí. Přerušením zastupitelstva do 16. února ale dojde k prodlevě. Asi se zvětšila pravděpodobnost, že budeme v opozici, jakkoli to nevzdávám. Za mě je tolerance menšinové rady pryč.