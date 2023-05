Na připomínky k balíčku máme málo času. Juchelka se přel s Jurečkou v Partii

Materiál v roce 2020 předložil tehdejší premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš jako poslanecký pozměňovací návrh, aniž by se takto zásadní opatření prošlo připomínkovým řízení.

Politici se bavili rovněž o rodičovském příspěvku, který by mělo být možné čerpat rychleji. Právě v důrazu na větší flexibilitu čerpání se Jurečka s Juchelkou shodli. Rodičovská je aktuálně 300 000 korun a je možné ji čerpat až do čtyř let věku dítěte.