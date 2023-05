Komu přidat rodičovskou? Koalice rodiny napíná

Navýšení by mělo platit nejpozději od 1. ledna. Z koalice už zaznělo, že by se mohlo týkat až rodičů dětí, které se narodí po tomto datu, nikoliv už těch, jejichž dítě se narodí třeba jen o pár minut dřív ve starém roce. To se mnoha rodičům nelíbí. Přes 16 tisíc jich už podepsalo petici, která žádá zvýšení rodičovské všem aktivně čerpajícím k 1. lednu.

STAN: Zkrátit, až budou školky

Předseda pirátského klubu poslanců Jakub Michálek tento požadavek odmítá. „Chceme, aby se rodičovská zvýšila na 350 až 370 tisíc korun. Bylo by to podle data narození dítěte, mně to přijde jako jediný reálný nástroj. Už teď to nelze ovlivnit. Když někdo čeká miminko, tak by mu to 1. ledna naběhlo,“ řekl Právu.

Pocit nespravedlnosti rodičů, kteří už dítě mají a na rodičovské k 1. lednu budou, jenže možná bez navýšení, Michálek chápe, ale řešení nevidí. „S tím nic nenaděláme. Do budoucna bychom chtěli, aby to bylo více rozložené, aby se to navýšilo po kvartálech,“ poznamenal.

Pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová dodala, že piráti navrhují, aby byl příspěvek každoročně valorizován. Za podstatné pokládá zajistit dítěti místo v předškolním zařízení a částečné úvazky pro rodiče.

Starostové a nezávislí navrhují, aby se zvýšení rodičům odstupňovalo. „Nepanuje shoda, aby to bylo jen pro nově narozené,“ řekl Právu místopředseda hnutí a poslanec Lukáš Vlček. Navýšení příspěvku Starostové podporují. „Jediná částka, která je na stole, je 50 tisíc,“ dodal.

STAN zároveň nechce, aby se počet let, která mohou rodiče strávit po narození s dítětem doma, zkracoval z maximální doby čtyř let na tři roky. A to kvůli nedostatku míst ve školkách.

Už dnes rodiče obvykle zůstávají s dítětem po třetích narozeninách doma jen do začátku nového školního roku v září, když dítě přijmou do školky. V průběhu roku se místo uvolní málokdy a pro dvouleté kapacity nejsou. Některé školky jsou navíc tak plné, že berou děti až od čtyř let.

„Nebráníme se debatě o zkrácení rodičovské, ale neříkám, že ji preferujeme. Musíme mít jistotu, že vedle toho řešíme i ten největší problém, a to je nedostatečná kapacita školek a škol,“ dodal Vlček.

Ministerstvo práce a sociálních věcí musí podle něj přijít také s vysvětlením, kde na změnu vezme peníze. „Musíme si položit otázku, z čeho vyšší rodičovskou zaplatí, z jakých úspor,“ upozornil místopředseda STAN.

To zdůrazňuje i TOP 09. Délku rodičovské chce však zároveň zkrátit. „Naší zásadní podmínkou je, aby zvýšení rodičovského příspěvku nebylo na dluh,“ řekla Právu šéfka strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Proto jsme navrhli zkrácení maximální délky pobírání ze čtyř na tři roky věku dítěte. Tím dojde k řadě pozitivních efektů, včetně pokrytí nákladů státu na samotné zvýšení příspěvku či zvýšení kapacity školek,“ dodala.

SPD: I pro prarodiče

I když se v kuloárech také mluví o tom, že by se příspěvek mohl zvýšit dřív než od 1. ledna, podle šéfa lidoveckých poslanců Marka Výborného se to zřejmě nestihne. „Při jednáních jsme počítali s tím, že to bude 1. leden,“ řekl Právu. „Ale jednání není uzavřeno,“ dodal. „Stejně tak není definitivní, že to zvýšení bude o 50 tisíc. My jako KDU-ČSL bychom rádi k tomu číslu směřovali,“ uvedl s tím, že lidovci také nechtějí zkracovat dobu čerpání.

Vlastní návrhy na změny u rodičovské má i opozice. Po­dle poslankyně SPD Lucie Šafránkové by se měla rodičovská zvýšit o 90 až 100 tisíc, aby kopírovala inflaci od roku 2020. Příspěvek by chtěla valorizovat pravidelně. Zvýšení by mělo platit pro všechny děti do čtyř let. A pokud by vláda zvýšila příspěvek jen pro děti narozené po 1. lednu? „To by bylo snad na ústavní stížnost. Za to bychom se prali,“ řekla Právu Šafránková.

„Ještě máme návrh, aby rodiny měly flexibilní možnosti v tom, aby příspěvek za ně čerpal prarodič. Podmínkou by bylo, že se rodiče vrátí do práce,“ dodala.

Razantnější navýšení příspěvku prosazuje i ANO. „Už rok a půl nám leží ve Sněmovně návrh zvýšit rodičovskou o sto tisíc korun,“ řekl Právu stínový ministr práce Aleš Juchelka.

ANO je proti tomu, aby se v rodičovské vytvářely nerovnosti, ať už ve výši příspěvku, či v bonusech za dřívější návrat do práce. „To zasahuje do svobodného rozhodování v rodinách. Myslím, že všichni rodiče by měli mít stejné podmínky čerpání rodičovské a měli by mít právo si vybrat, jestli chtějí být doma rok nebo čtyři roky,“ dodal.