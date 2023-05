Stanjura zveřejnil návrh konsolidačního balíčku, Fiala připouští změny

Ministerstvo financí v pondělí odpoledne zveřejnilo návrh konsolidačního balíčku, který by měl pomoci osekat výdaje státu. Návrh nyní půjde do připomínkového řízení. Premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Radiožurnál zopakoval, že vláda je připravena o jednotlivých opatřeních diskutovat a opravit to, kde udělala chybu. Změny očekává i šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Foto: Petr Horník, Právo Premiér Petr Fiala (vlevo) a ministr financí Zbyněk Stanjura

Článek Koalice se na balíčku, jehož součástí je změna v důchodovém systému, dohodla před deseti dny. Na zveřejněném znění se kromě financí podílelo i ministerstvo průmyslu a ministerstvo práce. Návrh lze najít zde, podrobně je rozepsán v důvodové zprávě. „Měníme více než 50 zákonů, takže je to opravdu velký legislativní text. Bylo by neobvyklé a velmi zvláštní, kdyby k žádné změně nedošlo,“ řekl Stanjura v pondělí dopoledne v Opavě. PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády Domácí Změny připustil i Fiala. Současně ale řekl, že „zatím o ničem takovém neví.“ Vládní koalice podle něj není neomylná, ale současně není připravena ustupovat nátlaku. Vláda chce podle zveřejněného balíčku uspořit příští rok na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy Kč. V dalším roce by to mělo být 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá v balíčku se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Ministerstvo financí sdělilo, že meziresortní připomínkové řízení potrvá do příštího pondělí a následně úřad připomínky vypořádá. Zkrácení lhůty pro připomínkového řízení odsouhlasil podle materiálu ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti). Vypořádání zásadních připomínek na úrovni náměstků či vrchních ředitelů sekcí plánuje ministerstvo na čtvrtek 8. června, informoval Stanjura v průvodním dopisu k návrhu. Vláda by se podle Stanjury měla návrhem zabývat ve druhé polovině června, aby balíček stihla Sněmovna projednat v prvním čtení ještě před prázdninami. PŘEHLEDNĚ: Co se změní v důchodech Domácí