Pošta na konci července propustí 250 doručovatelů

Propouštění zaměstnanci, kteří u pošty odpracovali nejméně 15 let, dostanou nadstandardní odstupné ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, ti, co na poště pracovali 25 a více let, dostanou od podniku pětinásobek. Odstupné mohlo být ještě navýšeno v případě skončení pracovního poměru dohodou při zkrácení výpovědní doby.