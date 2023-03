Mynář rezignuje na funkci 9. března

Po odchodu z čela KPR nechce Mynář usilovat o žádné místo ve státní správě. „Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem,“ řekl. „Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině,“ doplnil. Následně si chce najít práci. „Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu,“ uvedl.