Mynář, Hlinovský, Ovčáček. Kolik si vydělali Zemanovi lidé

Neúplné jsou rovněž údaje o výdělcích mluvčího hlavy státu Ovčáčka. Údaje o jeho platu a odměnách Hrad zveřejnil až za období od roku 2015, kdy se Ovčáček stal ředitelem tiskového odboru. Od té doby až do současnosti si přišel na odměnách a platu na 6 917 000 Kč čistého. Průměrný měsíční příjem se tak pohyboval okolo 70 000 korun, vypočetl deník.

O něco méně dostával od Hradu protokolář Vladimír Kruliš. V příslušném odboru prezidentské kanceláře působil od roku 2014 nejprve jako zástupce ředitele, o čtyři roky později se stal šéfem. Za pět let v čele protokolárního odboru si vydělal 4 634 000 Kč, včetně bonusů.

Vedoucí kanceláře Mynář loni dostal na mimořádných odměnách 895 000 korun a celkem tak měl čistý roční příjem asi 2,4 milionu korun. Vyšší odměny loni získali i další vedoucí pracovníci hradní kanceláře, a to buď téměř 303 000 korun, nebo 310 000 korun. V případě Mynářova zástupce Petra Mužáka a ředitele administrativní sekce Jana Nováka 413 000 korun.

Šéf hradního protokolu Kruliš podal výpověď na konci ledna, stejně jako to podle informací Deníku N udělal ředitel prezidentova sekretariátu Hlinovský. Podle spekulací by Kruliš mohl zamířit do čela kanceláře České národní banky.