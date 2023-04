Místo mimořádné valorizace dávka k důchodu. Znevýhodní se odchod do předčasné penze

Mechanismus mimořádných valorizací bude nahrazen „tzv. dočasným příspěvkem, který nám po dobu toho roku, kdy dojde k růstu cen pomůže zastabilizovat tu situaci u seniorů, tak aby především ti s nízkými důchody nemuseli být vystavováni sociálně tíživé situace a nemuseli čekat na řádné zvýšení,“ řekl v pondělí Jurečka.

Příspěvek bude vyplácen automaticky k důchodu a senioři o něj nebudou muset nikde žádat. „Polovina bude tvořena fixní částkou, pro všechny stejnou a v druhé půlce bude zachována zásluhová část,“ přiblížil ministr.

„Rozhodli jsme se pro úpravu mimořádných valorizací, protože současný princip nám vytváří to, že za roky 2022 a 2023 se nám díky tomu principu současného nastavení mimořádné valorizace dlouhodobě trvale zvyšují důchody těch nadprůměrných důchodců a rozevírají se tak nůžky mezi těmi, co mají průměrné a podprůměrné důchody,“ vysvětlil, proč vláda změnu navyšování důchodů plánuje.

Jurečka zároveň ubezpečil, že důchody se budou i nadále řádně valorizovat vždy k 1. lednu každého roku. Bude se tak dít plně o inflaci a třetinu průměrné mzdy.

Ministr o tom, že by místo mimořádných valorizací, která se aktivuje při vysoké inflaci, raději v průběhu roku vyplácel dávku, která by následně neměla vliv na další valorizování penzí, hovořil už dříve. Pokud by se podle Jurečky tento mechanismus neupravil, tak by kromě zvyšování nerovnosti mezi seniory hrozilo kvůli rychlému tempu růstu penzí zhroucení důchodového systému, protože státní rozpočet by penze nedokázal pokrýt.

Tyto kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu.

O tom, že je úprava nutná, v pondělí hovořil i prezident Petr Pavel, podle něhož „není možné žít dlouhodobě na dluh“. Podle návrhu, který v březnu schválila Sněmovna a podepsal jej i prezident Pavel, důchody od června vzrostou v průměru o 760 korun namísto původních 1770. Opoziční hnutí ANO však předlohu hodlá napadnout u Ústavního soudu.

Předčasný důchod

Jurečka také plánuje upravit pravidla pro odchod do předčasného důchodu.

„Předčasný důchod bude využitelný nikoliv pět let, ale tři roky před řádným termínem pro odchod do důchodu. Upravíme také tzv. koeficient krácení, tedy kdo bude chtít využít předčasný důchod, bude mít větší krácení, než je tomu dnes. Do doby, než člověk získá řádný důchod, bude také vyloučena valorizace procentní výměry tohoto předčasného důchodu,“ uvedl Jurečka.

Podle ministra se by měla doplnit také čtvrtá podmínka, která stanovuje, že člověk, který chce odejít do předčasného důchodu, musí mít odpracováno a mít za sebou dobu pojištění 40 let.

„Snažíme se, aby předčasný důchod využívaly především osoby, které pracovaly v náročnějších oborech, a potřebují odejít o něco dříve,“ řekl Jurečka s tím.