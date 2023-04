Nelze žít dlouhodobě na dluh, vzkázal Pavel k penzím

„Můžeme si dovolit utratit jenom to, co si vyděláme, a není možné žít dlouhodobě na dluh. To, že jsme tak v poslední době žili, je špatně a je potřeba ten stav napravit. I když to bolí lidem to takhle říct, tak je to fér. Určitě by nebylo dobré dojít do stavu, kdy se nám začne hroutit systém veřejných financí,“ prohlásil k úpravě valorizací důchodů Pavel.