Měření zaznamenala velký hluk v dolu Turów. Poláci tvrdí, že jde o zvuky z české silnice

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají nejen hluku, ale zejména ztráty podzemní vody a také zvýšené prašnosti nebo poklesu půdy. Polská strana už vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před hlukem a prachem z dolu by měl lidi na české straně ochránit zemní val, na kterém se pracuje.