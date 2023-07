Stěna u Turówa funguje, ale bez sebemenšího efektu pro Česko

Vybudování podzemní stěny u dolu Turów bylo jednou z podmínek česko-polské smlouvy o řešení dopadů polské příhraniční těžby hnědého uhlí z února 2022. Poláci stěnu, která má napomoci k tomu, aby lidé na české straně nepřicházeli o vodu ve svých studních, dokončili vloni na konci června. Celý rok pak probíhal monitoring její funkčnosti a obě strany mají nyní k dispozici první vyhodnocená data.

„Na čtyřech vrtech, které jsou v česko-polské dohodě vyjmenovány pro sledování nejbližšího efektu této stěny, hladina podzemní vody narůstá, a to v rozsahu od 0,63 metru až 4,17 metrů. To považujeme za jednoznačný projev toho, že ta stěna funguje,“ prohlásil šéf ČGS Zdeněk Venera. Hladina podle něj narůstá i na dalších třech vrtech, které jsou umístěny 400 až 850 metrů od bariéry směrem k hranici s Českem. „To je také pozitivní, protože to znamená, že stoupající hladina propaguje směrem proti proudu, směrem k české hranici,“ potěšilo Veneru.

Zásadní háček

Pozitivní údaje mají ovšem jeden zásadní háček. Ve vrtech, které jsou od podzemní stěny ještě dál a jsou už na českém území, k žádnému stoupání hladiny podzemní vody nedošlo. Naopak, hladiny v nich ještě poklesly. „Jsou na historickém minimu,“ připustil šéf ČGS. „Podzemní stěna u dolu Turów má tedy pozitivní efekt, ale ne na českém území,“ potvrdil.

Kdy, nebo zda vůbec se zadržování vody ve vrtech na české straně nějak pozitivně projeví, nejde podle geologů stanovit.

Polský soud zrušil rozhodnutí, které pozastavilo povolení k těžbě v dole Turów

„K tomu bude potřeba, aby byl vypracován nový hydrogeologický model,“ vysvětlil Zdeněk Venera s tím, že na vypracování modelu se bude čekat další rok. Model musí nechat vypracovat těžař, tedy polská společnost PGE, do dvou let od zprovoznění stěny. Lhůtu má tedy do konce června příštího roku.

Urgování Poláků

Pokud by hladiny ve vrtech na české straně ani později nestoupaly a ani by se to z nového hydrogeologického modelu nezdálo pravděpodobné, Češi by podle česko-polské dohody mohli po těžaři, tedy polské společnosti PGE, požadovat další opatření. „To by spočívalo v prodloužení nebo prohloubení stěny, případně v dalším zatěsnění,“ objasnil Venera.

Podle ministra Hladíka pracuje polská strana i na dalších opatřeních. „Aktuálně začala stavět zemní val, který osadí zelení, což je jednou z dalších podmínek v dohodě. Předpokládaná doba výstavby činí 4 až 7 měsíců, následná výsadba stromů zabere zhruba 3 až 5 měsíců. Hotovo by tedy mělo být zhruba v červnu 2024,“ dodal ministr.