Majitel ostravské ubytovny: Cítím se jako rukojmí těch dvou, co se přou

Na vyřešení blížící se katastrofy měl před Vánocemi jen pár dní. A to doslova. „V neděli jsem se dozvěděl, že Vratimov, který stejně jako nás vytápěla huť, se napojuje na Veolii. V tu chvíli jsem věděl, že to je průser. A to pro všechny kolem,“ upozornil Šadibol s tím, že už v neděli začal jednat.

„Kontaktoval jsem firmu z Bratislavy, s níž jsem se domluvil na pronájmu mobilní kotelny na lehký topný olej,“ řekl a dodal, že myslel, že bude mít na zařízení všech věcí víc času. „Ale v úterý volali z Liberty, že ve čtvrtek nám odpojí teplo i elektřinu. To jsem se zděsil, protože o elektřině nikdo nic neřekl. Nakonec se ta zpráva neukázala jako pravdivá. Zatím svítíme,“ poznamenal, a aby se ujistil, rozsvítil a zhasl na jedné z chodeb.

Mobilní kotelna dorazila k ubytovně ve středu a od čtvrtečního dopoledne topí. „Máme ji zapojenou, takže co se týče tepla, jsme zajištěni. Bohužel náklady budou zhruba o 100 procent vyšší, než byly,“ uvedl s tím, že před pěti lety platil 320 korun za gigajoule tepla. „Pak 460, další rok 720 a letos jsem na necelé tisícovce. Přes kotelnu, která spotřebuje za hodinu 20 až 40 litrů LTO, mi to i s nájmem vychází na 1800 až 2000 korun za gigajoule,“ upozornil.

Zda se ostravská huť rozjede, závisí na jednáních Tamehu a Liberty

Šadibol doufá, že nebude muset mobilní kotelnu používat celou zimu. „Dosud jsem platil v zimě měsíční faktury kolem 160 až 180 tisíc korun. Teď budu na 450 tisících, protože nájem kotelny je 120 tisíc. A kde máte peníze za závoz, zprovoznění, odvoz,“ vypočítal.

Majitel ubytovny přiznal, že mu město nabídlo pomoc. „Našli lidem náhradní ubytování. Já ale nechci, aby se odstěhovali, já chci žít a ty lidi jsou tady zvyklí,“ prohlásil.

Foto: Pavel Karban, novinky.cz Ubytovna U Učiliště v Ostravě-Kunčicích, která vinou sporu Liberty Ostrava a Tameh Czech přišla stejně jako huť o dodávky tepla a teplé vody

Když má zhodnotit příčinu sporu mezi Tamehem a Liberty Ostrava, tak má Šadibol za to, že někdo chce dostat pravděpodobně Tameh ze hry pryč. „Nepochopil jsem, proč stát nedá na Liberty insolvenci. Když bude insolvenční správce, tak už nikdo nikam žádné peníze nepošle. Teď dostanou v lednu povolenky za dalších 1,5 miliardy a čeká se jen na to, aby tu jeden a půl miliardu mohli zase někam poslat? Nevím, nechápu to, cítím se jako rukojmí těch dvou, co se přou mezi sebou,“ stýská si majitel ubytovny.

„Doplácím na to finančně i psychicky. V noci nespím, protože když máte za sebou 200 ubytovaných, firmu o 30 lidech, spoustu úvěrů, aby všechno fungovalo, a najednou máte takovou nejistotu, tak…,“ povzdychne a mávne rukou.

Zatímco Šadibol už má za sebou pár bezesných nocí, jeho klienti o tom, co jim hrozilo, moc nevědí. „Kdyby nebylo teplo, to by byl problém,“ připustila Julia z Ukrajiny, která na ubytovně žije s manželem zhruba rok. Podobně reagovali i další. Odmítli, že by zůstali bez teplé vody nebo tepla. „Topí se, voda teče,“ pousmál se mladík, který ve čtvrtek po poledni spěchal do práce.

Stát už nebude vaše kasička, vzkázal ministr majiteli Liberty Ostrava