Magistrát v Praze vyšel vstříc zakrytí skládky

Ne všechny pozemky na skládce, která vznikla hlavně v 70. a 80. letech minulého století, totiž patří Praze. Majitelé parcel si přejí, aby odpad zmizel, město to však považuje za nerealistické a nesmírně nákladné.

Před jejím vznikem měřil nejvyšší kopec v Radotínsko-Chuchelském háji necelých 300 metrů. Vrchol skládky je nyní asi ve 345 metrech nad mořem. Měření dříve zaznamenala pohyb svahu, nebylo také jasné, co všechno skládka ukrývá.

Město opakovaně odmítlo nápady na odvoz odpadu kamsi, a to kvůli mnohamiliardovým nákladům.

Druhá etapa spočívá v zamezení vstupu vody. „Je potřeba, aby se to nahoře, v koruně, zakrylo těsnící vrstvou jílu, aby do skládky neteklo. Nahoře by se měla udělat sportoviště pro omladinu, pro což je projekt od Satry,“ uvedla radní.