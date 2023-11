Lovu zdar. Policisté vyrazili na kontrolu mysliveckých honů

Jak sdělil předseda mysliveckého spolku Radim Holaň, lovci s kontrolami ze strany policie nemají vůbec žádný problém, protože bezpečnost by měla být na prvním místě. Že by si například někdo dovolil přijít na hon opilý, je podle něj naprosto nemyslitelné. „Dříve to byl takový nešvar, ale dnes už si to nikdo nedovolí, je to zakázané,“ řekl Holaň.